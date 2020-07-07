Третьеклассник упал с крыши гаража в Сосновом Бору и травмировал голову

Ребенок убрал во время игры на гаражах. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Ребенок убрал во время игры на гаражах. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Ленинградской области госпитализировали мальчика 2010 года рождения. Ребенок упал с крыши гаража во время игры.

Вечером 5 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации ученика третьего класса. Мальчика доставили в больницу с травмами головы. Состояние его медики оценили как тяжелое, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 21:00 5 июля в гаражном кооперативе в городе Сосновый Бор. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка. Медики установили, что мальчик получил сильное отравление спиртным и неизвестным веществом депримирующего действия. Состояние его медики оценивают как тяжелое.