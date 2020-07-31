В Кронштадте на дне Финского залива рядом с фортами обнаружили старинные кирпичи

Интересные находки удалось найти водолазам, которые погружались на дно у фортов «Кроншлот» и «Император Александр I».

В настоящее время в Кронштадте осуществляются реставрационные работы фортов. Они также включают в себя и археологические исследования. Первые из них состоялись сегодня, 31 июля. Профессиональные водолазы погрузились в воды Финского залива, чтобы поискать что-либо, представляющее историческую ценность. И уже в радиусе 50 метров от вышеупомянутых фортов на дне получилось найти уникальные кирпичи, датированные ХIX веком и имеющиеся на себе клеймо. Об этом сообщает АНО «Остров фортов».

Стоит отметить, что в данной части Финского залива водолазы не привлекались для подобных исследований, несмотря на то, что она постоянно активно задействована. Ожидается, что упущенное будет наверстано, а специалисты смогут обнаружить еще массу интересных вещей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте открыли Аллею героев флота России в День ВМФ.