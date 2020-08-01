ОМОН перегородил тротуар на набережной канала Грибоедова и Невском проспекте из-за митингов в поддержку Хабаровска

В субботу, 1 августа, в центре Санкт-Петербурга сотрудники ОМОН перекрыли тротуары набережной канала Грибоедова и Невского проспекта.

Причиной действий сотрудников правоохранительных органов стали несанкционированные митинги в поддержку событий в Хабаровске. Сегодня там прошла уже 22-я по счету протестная акция после ситуации с увольнением с поста губернатора Сергея Фургала. Экс-политику предъявили обвинения в организации убийств 15-летней давности. На данный момент Фургал находится в Москве, пост врио главы Хабаровского края сейчас занимает депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев.

Кроме того, сегодня в Северной столице перекрыли Дворцовую площадь. К площади пригнали технику коммунальных служб, вероятно, для проведения мероприятий по дезинфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшней акции в Хабаровске присутствовали 3,5 тысячи человек.