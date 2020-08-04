Петербуржец открыл стимпанк-музей в честь дедушки-ветерана

Инженер организовал экспозицию необычных вещей, в каждой из которых есть загадка.

Инженер-механик Андрей Карбузов открыл необычный стимпанк-музей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Он рассказывается, что не считает свою «обитель» музеем, а лишь экспозицией необычных вещей – многим они покажутся знакомыми, но в каждом предмете есть своя загадка. За стеклом можно увидеть предметы из советского прошлого, а само здание выглядит довольно необычно. Основатель музея хотел показать будущее, в котором нет атомной энергии.

Карбузов убежден, что вокруг слишком много бездушных проектов, в которые вложили огромные суммы. Он же вложил много души, но мало денег и остался доволен результатом.

Инженер захотел сохранить старые вещи и найти им новое применение. Отчасти мужчина сделал это в память о дедушке – генерал-майоре, который прошел через всю войну и дошел до Берлина.

Видео: ЛенТВ24

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