Ладожский мост на «Коле» разведут ради судна «Нереис»

В Ленинградской области движение на трассе «Кола» снова будет остановлено, там вновь будет разведен Ладожский мост.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там пояснили, что в четверг, 6 августа, движение на трассе «Кола» будет полностью прекращено. Там на 45 минут полностью перекроют автомобильное движение.

Автомобили не смогут переехать через переправу с 15:00 до 15:45. В это время по Неве пройдет судно «Нереис». Уточняется, что мост смогут развести, если температура воздуха не превысит более +25 градусов, а ветер будет не быстрее 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что автомобили не смогут проехать по тоннелю под Литейным мостом в Петербурге из-за ремонта на участке. До 31 августа там будут менять асфальт. Ограничивать движение будут поэтапно от Арсенальной до Пироговской набережных.