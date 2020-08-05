Ладожский мост на «Коле» разведут ради судна «Нереис»

Ладожский мост на «Коле» разведут ради судна «Нереис»
Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области движение на трассе «Кола» снова будет остановлено, там вновь будет разведен Ладожский мост.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там пояснили, что в четверг, 6 августа, движение на трассе «Кола» будет полностью прекращено. Там на 45 минут полностью перекроют автомобильное движение.

Автомобили не смогут переехать через переправу с 15:00 до 15:45. В это время по Неве пройдет судно «Нереис». Уточняется, что мост смогут развести, если температура воздуха не превысит более +25 градусов, а ветер будет не быстрее 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что автомобили не смогут проехать по тоннелю под Литейным мостом в Петербурге из-за ремонта на участке. До 31 августа там будут менять асфальт. Ограничивать движение будут поэтапно от Арсенальной до Пироговской набережных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кола ладожский мост ленобласть новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек
В историческом доме Шпалерной мануфактуры нашли незаконную сауну
Посетитель магазина в Петербурге подрался с персоналом за колбасу
Жители Ульянки собирают жалобы на запах гари
Ладожский мост на «Коле» разведут ради судна «Нереис»
Готовили 10 лет: выставка художественных работ Цоя открылась в Петербурге
Под Всеволожском кто-то украл сейф из ломбарда и бросил его на улице
Задолжавшая 10 млн рублей компания не хочет возвращать деньги из-за ...