Тихановская ответила на слова Лукашенко, который назвал ее «несчастной девочкой»

Кандидат в президенты отметила, что не слышала всей речи главы государства.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на слова главы страны Александра Лукашенко в интервью РБК. Она отметила, что слышала, будто действующий президент государства назвал Тихановскую и ее соратниц тремя несчастными девчонками. С другой частью высказывания кандидат в президенты не ознакомилась, но в целом согласилась с Лукашенко.

«О том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин»,

— заявила Тихановская.

Напоминаем, что выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Действующий президент занимает свой пост с 1994 года. В 2020 году за должность будут бороться пять кандидатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что Белоруссия «выдержала экзамен» коронавирусом.