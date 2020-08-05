Тихановская ответила на слова Лукашенко, который назвал ее «несчастной девочкой»

Кандидат в президенты отметила, что не слышала всей речи главы государства.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на слова главы страны Александра Лукашенко в интервью РБК. Она отметила, что слышала, будто действующий президент государства назвал Тихановскую и ее соратниц тремя несчастными девчонками. С другой частью высказывания кандидат в президенты не ознакомилась, но в целом согласилась с Лукашенко.
«О том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин»,
— заявила Тихановская.
Напоминаем, что выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Действующий президент занимает свой пост с 1994 года. В 2020 году за должность будут бороться пять кандидатов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что Белоруссия «выдержала экзамен» коронавирусом.