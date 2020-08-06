Бухгалтер из Ленобласти присвоила 23 млн рублей и стала фигуранткой дела

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера, которую подозревают в присвоении бюджетных миллионов. В ее офисе идут обыски.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Уголовное дело возбудили по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Следствие считает, что 36-летняя бухгалтер с июля 2016 года по июль этого года вела банковские счета ООО «ЛенИнвестСтрой». По версии СК, она успела присвоить себе 23 миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят обыски.

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