Доказано: атмосфера Земли постоянно движется и звенит как колокол

Японские и америкаские ученые подтвердили гипотезу двухсотлетней давности: атмосфера Земли находится в постоянном движении и действительно звенит как колокол.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the Atmospheric Sciences, некоторые возникающие в атмосфере волны длиной от 1 тыс. до 10 тыс. км резонируют как звуковые волны внутри колокола.

О том, что атмосфера Земли может вибрировать как колокол, еще 200 лет назад говорил французский математик и физик Пьера-Симон Лаплас. Доказать его правоту долгое время не удавалось, хотя с французским ученым никто особо не спорил. И только теперь эти доказательства представлены.

Помогли ученым в их исследовании материалы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) с 1979 по 2016 годы. Они представляют данные об атмосферном давлении по всему миру каждый час.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНК современного человека нашли следы неизвестного очень древнего предка.