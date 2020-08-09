Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров ВС России

Российский лидер Владимир Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Согласно документу, полковники будут носить меховые шапки с козырьком, а стоящие выше по званию офицеры — головные уборы с шитьем 5% золочения.
Напомним, соответствующее предложение поступило от Министерства обороны РФ в апреле. Ведомство продолжает совершенствовать систему обеспечения вещевым довольствием.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской Федерации подписал указ об отставке нескольких руководителей Следственного комитета. Речь идет о трех генералах и одном полковнике. Известно, что они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.