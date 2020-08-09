Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров ВС России

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров ВС России
Предложение лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок Путину поступило от Минобороны России в апреле. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Согласно документу, полковники будут носить меховые шапки с козырьком, а стоящие выше по званию офицеры — головные уборы с шитьем 5% золочения.

Напомним, соответствующее предложение поступило от Министерства обороны РФ в апреле. Ведомство продолжает совершенствовать систему обеспечения вещевым довольствием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской Федерации подписал указ об отставке нескольких руководителей Следственного комитета. Речь идет о трех генералах и одном полковнике. Известно, что они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

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