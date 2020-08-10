Чиновников Петербурга обяжут завести аккаунты в популярных социальных сетях

В ближайшее время руководители комитетов Санкт-Петербурга будут обязаны зарегистрировать официальные аккаунты в наиболее популярных социальных сетях, в частности, таких как Twitter, YouTube, Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

На данный момент Смольный подготавливает соответствующее распоряжение, которое должно вступить в силу 1 октября. Пока что законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. В случае, если проект утвердят, 1 октября чиновники будут обязаны предоставить SMM-специалистов, которые возьмут на себя написание постов — как минимум, пяти в неделю.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина отметила, что в предложении нет ничего нового, просто сейчас вопрос взаимодействия властей с гражданами через социальные сети нуждается в упорядочивании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2024 году в Северной столице появится свыше 300 новых социальных объектов.