В центре Петербурга продолжают закрываться заведения

Коронавирусный кризис не проходит бесследно не только в сфере туризма и здравоохранения, но и в бизнес-среде. Больше всего страдают точки общепита, которые даже при ослабленных ограничениях продолжают закрываться.

В течение трех месяцев наиболее популярные районы для расположения кафе и ресторанов — исторический центр Северной столицы, — лишились около двадцати заведений. По данным агентства Colliers International, по итогам 2-го квартала 2020 года закрылось шесть кафе на Большом проспекте Петроградской стороны и пять — на Невском проспекте, бар Palm на Большой Конюшенной, и кондитерская «Север Метрополь» на Лиговском проспекте, 47.

Главной причиной закрытия остается простой, вызванный строгим режимом самоизоляции в начале пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гипермаркет «Сезон» закрыли за нарушения антикоронавирусных мер.