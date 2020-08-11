Заболевшую коронавирусом певицу Риту Дакоту госпитализировали

Заболевшую коронавирусом певицу Риту Дакоту госпитализировали
Заболевание у артистки подтвердилось только с третьего раза. Фото: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота, у которой диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщила о своей госпитализации из-за недостаточной насыщенности крови кислородом.

Исполнительница переносила заболевание в легкой форме, однако недавно её состояние ухудшилось. В своем Instagram в понедельник, 10 августа, Рита поделилась с подписчиками, что приехавшую бригаду скорой встревожили её показатели: в крови певицы было слишком мало кислорода, поэтому Дакоту решили отвезти в больницу.

«Никогда не ездила на скорой с мигалками, ощущения ужасные», — рассказала звезда. Тем не менее, она старается сохранять позитивное настроение и боевой дух. «Значит, так надо», — философски заключила Рита и отметила, что надеется как можно скорее вернуться в строй бодрой и полной сил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Путина привилась вакциной, разработанной в Центре имени Гамалеи, в качестве добровольца.

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