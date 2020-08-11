В торговом комплексе «Невский Центр» появится фуд-холл

Фуд-холл будет включать в себя 20-25 концепций кухонь самых разных уголков мира. Фото: Google View

Фуд-холл будет включать в себя 20-25 концепций кухонь самых разных уголков мира. Фото: Google View

В торговом комплексе «Невский Центр» расположенный на площади Восстания через год планируют открыть новый фуд-холл.

Оператором нового проекта является постоянный партнер торгового комплекса, компания Ginza Project, с которой «Невский Центр» сотрудничает на протяжении десяти лет. Открытие запланировано на июль 2021 года. Масштабный фуд-холл площадью 2,6 тысяч квадратных метров порадует посетителей десятками различных концепций кухонь всего мира.

На территорию фуд-холла сделают отдельный вход прямо с Невского проспекта, попасть туда можно будет на лифте, рассказала gazeta.spb.ru генеральный директор торгового комплекса «Невский Центр» Дарья Ветрова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Северной столицы продолжают закрываться заведения, которые не пережили коронавирусный кризис.