Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером мира

Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером мира
Дуэйн Джонсон. Фото: @therock/ Instagram

Актер смог похвастаться существенными заработками, которые оценил журнал Forbes в ходе составления рейтинга звезд с самыми большими доходами на планете.

Дуэйн Джонсон заработал за год более 87,5 миллионов долларов. Обогнать его не сумел никто, поэтому в обновленном списке известного издания актер занял почетное первое место. Известно, что только за роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix «Красное уведомление», который скоро выйдет в релиз, актер получил 23,5 миллиона долларов.

На втором месте с чуть менее скромными доходами расположился Райан Рейнольдс (71,5 млн за год). Тройку лидеров замкнул Марк Уолберг (58 миллионов). В первой пятерке со своими заработками также оказались Бен Аффлек (55 млн) и Вин Дизель (54 млн).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года.

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