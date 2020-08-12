«Колу» полностью перекроют на два часа

Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе Р-21 «Кола». Дорогу полностью перекроют на два часа.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Трассу перекроют в четверг, 13 августа.

Уточняется, что проехать по «Коле» будет нельзя с 08:50 до 10:50 из-за разводки моста через реку Свирь. По ней пройдут яхта «Мария» и судно «Нереис». Переправа находится у Лодейного Поля.

«Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее gazeta.spb.ru писала об ограничениях на дорогах Петербурга, которые были введены 11 и 12 августа. В частности, до 15 октября Государственная административно-техническая инспекция дала разрешение на ограничение движения по участку Малого проспекта Петроградской стороны.