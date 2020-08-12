Упавшую с Троицкого моста девушку спас прохожий

Упавшую с Троицкого моста девушку спас прохожий
Троицкий мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Девушка упала в Неву в центре Северной столицы. Ее спас случайный прохожий.

Вечером в среду, 12 августа, экстренные службы получили сообщение о падении юной петербурженки с Троицкого моста в реку. Спасатели оперативно направились на место происшествия на Дворцовой набережной, прихватив с собой несколько лодок. На месте также работала полиция и машина реанимации.

Как сообщает 78.ru в своем Telegram-канале, падение девушки в реку заметил случайный прохожий. Он бросился в воду и вытащил ее на берег. Местный герой вызвал экстренные службы и ушел до их прибытия.

Девушке потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Коллонтай женщина получила тяжелые травмы, попав под машину. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

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