Петербургская и московская система оплаты проезда и парковок может объединиться в одну

Петербургская и московская система оплаты проезда и парковок может объединиться в одну
Вопрос об объединении будут решать в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Предложение о создании общей системы, связанной с общественным транспортом и оплатой стоянки, пришло из Москвы.

Контролировать обсуждение данной инициативы будет заместитель мэра столицы Максим Лискутов. Представлять Северную столицу в данном вопросе намерен вице-губернатор города Евгений Елин. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Перед тем как начать приводить в исполнение данную идею, специалисты, в рамках обсуждений в специально созданной экспертной группе, придут к общему мнению в решении вопроса о ее рациональности. В случае одобрения, в перспективе Москва и Петербург объединят свои системы оплаты транспорта и парковок. Новшество поможет жителям городов прилично экономить свои денежные средства. К тому же, с помощью подобного объединения, для лиц вышедших на пенсию, в обоих городах можно будет установить общие льготные цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетологи назвали продукты, помогающие от укачивания в транспорте.

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