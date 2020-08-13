Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора заработала в два раза больше отца

За девочкой числится автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 квадратных метра, а также доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра. Фото: pixabay

За девочкой числится автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 квадратных метра, а также доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра. Фото: pixabay

Четырнадцатилетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова заработала в два раза больше отца. Информация об этом размещена на сайте правительства.

В прошлом году несовершеннолетняя задекларировала доход в 10 млн рублей. Ее отец за аналогичный период заработал 4,3 млн рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. А вот в пользовании его ребенка: две квартиры, нежилое помещение и машинное место.

Пресс-секретарь главы региона Денис Арапов утверждает, что средства она получила от продажи недвижимости, а также из накоплений родителя за 2018 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов заработал за год в 2,5 раза меньше жены. Ее годовой доход составил 10 млн 158 тыс. рублей. В ее декларации можно найти автомобиль марки Mercedes—Benz E300, а также в собственности гараж, четыре квартиры, земельный участок, целый жилой дом и еще доли в нескольких из них.