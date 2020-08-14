Проведение работ на ЗСД ограничит движение транспорта на Южном участке

Проведение работ на ЗСД ограничит движение транспорта на Южном участке
Водителей просят воспользоваться объездом. Фото: ООО "Магистраль Северной столицы"

В ночь с 15 на 16 августа на несколько часов будет закрыто движение на участке основного хода ЗСД в районе Благодатной улицы.

ООО «Магистраль Северной столицы» анонсировало проведение монтажных работ на западном скоростном диаметре в выходные. Речь идет об установке системы управления дорожным движением. Для организации работ предприятию необходимо будет задействовать грузоподъемную технику.

Таким образом, с 3:00 до 5:00 16 августа для движения транспортных средств полностью закроется участок дороги на Южном отрезке ЗСД по направлению с Юга на Север в районе Благодатной улицы. С подробной информацией о маршрутах объезда можно ознакомиться на сайте Магистрали Северной столицы.

Для водителей на момент осуществления работ будет появляться соответствующая информации на специальных щитах. Также, специалисты установят специальные знаки, предупреждающие о перекрытии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам могут запретить кататься по Невскому, КАД и ЗСД на электросамокатах.

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зсд ограничение движения ООО «Магистраль северной столицы»


 

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