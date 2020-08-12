Петербуржцам могут запретить кататься по Невскому, КАД и ЗСД на электросамокатах

Петербургские власти придумывают новые ограничения для любителей покататься на электросамокатах: им могут запретить ездить по Невскому проспекту, КАД и ЗСД.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на одного из авторов идеи, депутата городского ЗакСа Алексея Цивилева, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по этим улицам, власти должны дождаться внесения поправок в ПДД на федеральном уровне, которые отделят владельцев самокатов от пешеходов.

Депутат отметил, что необходимость этого запрета возникла уже давно: в городе регулярно происходят аварии с участием электросамокатом. При этом бывают аварии и с погибшими.

После того, как у Смольного появятся необходимые полномочия, в городе разработают соответствующий проект. В частности, петербуржцам запретят кататься по Невскому проспекту, КАД и ЗСД. Также их могут заставить надевать светоотражающие жилеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энтузиастов сбили женщину на самокате, на месте работает скорая.