В Петербурге количество арендованных под офисы помещений резко уменьшилось на фоне пандемии

Площади для организации офисной деятельности начали пустовать в Северной столице.

По итогам мониторинга ситуации на рынке, эксперты консалтинговой компании Knight Frank установили, что по состоянию на конец июня 2020 года, в Петербурге оставались свободными 233,4 тысячи квадратных метров офисной недвижимости. Данный показатель на 48% превысил прошлогодние значение за аналогичный период времени. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно выводам специалистов, за первые 6 месяцев 2020 года в городе оказались взяты в аренду всего лишь 33 тысячи квадратных метров офисов класса А и В. Еще в 2019 году данный показатель был больше на 23%. Хуже всего стали интересоваться офисами класса А — падение составило 30%.

Подобное снижение спроса напрямую связано с пандемией коронавирусной инфекции, которая очень сильно повлияла на офисную работу. Большая часть различных сотрудников фирм оказалась переведена на удаленную работу в период активного распространения болезни. Кто-то и по сей день продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Стоит отметить, что до конца года появится больше предложений, ведь город ожидает появления на рынке еще 230 тысяч офисных «квадратов», которые введут в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что офисный рынок Петербурга показал отрицательный результат.