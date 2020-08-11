Офисный рынок Петербурга показал отрицательный результат

Ранее отрицательное чистое поглощение наблюдалось в кризисные 2009 и 2015 годы. Фото: pixabay

Ранее отрицательное чистое поглощение наблюдалось в кризисные 2009 и 2015 годы. Фото: pixabay

Объем поглощения офисов в Петербурге во втором квартале текущего года достиг отрицательных значений.

Так, падение наблюдалось во втором квартале текущего года в бизнес-центрах класса А и класса В, поглощение офисов опустилось до 48 тыс. «квадратов».

Как сообщили эксперты компании JLL в Петербурге, каждый кризис фиксирует отрицательное чистое поглощение офисов, рост вакантности и снижение арендных ставок. При этом с каждым кризисом масштабы отрицательного чистого поглощения растут.

С начала 2020 года освободились офисы в 44 бизнес-центрах Северной столицы. В июне свободные площади предлагались в 263 объектах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Санкт-Петербурга дополнили приказ об арендных каникулах, включив в него дополнительные виды экономической деятельности.