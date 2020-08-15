Океанские лайнеры смогут заходить в пассажирский порт Петербурга

Океанские лайнеры смогут заходить в пассажирский порт Петербурга
Лайнер. Фото: pixabay.com

Минтранс России решил открыть доступ для крупных круизных лайнеров в пассажирском порту Петербурга.

На сегодняшний день в порту могут швартоваться суда, не превышающие 340 метров в длину и 42 метра в ширину. Максимальная осадка при этом может достигать 8,8 метра.

Однако многие круизные суда не подходят под эти нормативы, в связи с чем им приходится обходить Петербург стороной во время круизов.

Как говорится в новом постановлении Минтранса, теперь в порт смогут заходить туристические лайнеры шириной до 43 метров и осадкой до 9,5 метров. Допустимая длина судна останется прежней.

Эти нововведения должны увеличить конкурентоспособность городского морского порта и поспособствовать в развитии туризма в Петербурге.

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