В Ленобласти пенсионерка отдала лжеработнику пожарной службы 8 тысяч рублей за огнетушитель

Мошенник, под предлогом обеспечения безопасности, обманул пожилую женщину на 8 тысяч рублей.

В понедельник, 10 августа, в полицейский участок Выборгского района Ленобласти поступил звонок от 76-летней пенсионерки. Она рассказала, что к ней домой постучался неизвестный и рассказал, что ради безопасности в квартире потерпевшей необходимо установить противопожарное оборудование. Злоумышленник взял за принесенный с собой самосрабатывающий огнетушитель с женщины 8 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 15 августа, сотрудники правоохранительных органов успешно завершили розыскные мероприятия. По подозрению в совершении преступления оказался задержан 30-летний житель Кудрово, работающий продавцом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина спас пенсионерку от приближающегося поезда.