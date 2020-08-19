Ловрен назвал английский Дзюбы «ужасным»

Футболист частично понимает русский язык, но пока что осваивается.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что иногда форвард клуба Артем Дзюба пытается говорить на английском языке и выходит это у него ужасно. Игрок отметил, что немного понимает своего коллегу – например, когда тот говорит речь перед началом матча. Дзюба «пытается» говорить на иностранном языке, но «его английский ужасен», цитирует Ловрена Sport24.

Футболист подчеркнул, что старается общаться со всеми то на английском, то на немецком. Он рассчитывает изучить русский, но понимает, что на это уйдет время.

Напоминаем, что контракт Ловрена с «Зенитом» рассчитан на три года. Он перешел в клуб из «Ливерпуля».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести француза Дамьена Ле Таллека из «Монпелье».