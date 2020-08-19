В Петербурге экстрималы управляли гидроциклами без прав

В Петербурге экстрималы управляли гидроциклами без прав
Нарушителей накажут - кто-то отделается штрафом, у кого-то отберут права. Фото: pixabay.com

Им грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

В ходе патрулирования акваторий рек Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции выявили 10 человек, которые управляли гидроциклами, не имея прав или судового билета. В отношении экстрималов составили административные протоколы – им грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. Отмечается, что среди нарушителей есть жители Ленинградской области, а также уроженец Твери.

Один из мужчин и вовсе находится в состоянии алкогольного опьянения, когда его поймали за рулем катера. Он может лишиться возможности управления судном на срок до двух лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы подали в суд 46 жалоб на постановления по делу о нарушении самоизоляции.

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