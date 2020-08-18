Петербуржцы подали в суд 46 жалоб на постановления по делу о нарушении самоизоляции

В Петербурге местные жители продолжают подавать жалобы на постановления по административным делам о нарушении самоизоляции. На сегодняшний день в районные суды поступило 46 жалоб.

Так, Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в отношении петербуржца, привлеченного к административной ответственности по п.2 ст.8.6.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на 4 тыс. рублей. Его поймали за прогулкой в Александровском парке днем 28 апреля, когда в городе действовал режим самоизоляции. При этом петербуржцам было запрещено посещать парки, согласно постановлению правительства до 30 апреля.

В поданной в суд жалобе петербуржец просил прекратить производство по административному делу, указывая, что его действия должны быть квалифицированы по статье КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме того, он не был извещен о месте и времени рассмотрения дела, поскольку извещение направили смс-сообщением, против которого он возражал. При этом при составлении протокола он заявлял о желании участвовать в рассмотрении дела.

В результате дело было рассмотрено без участия петербуржца. Впоследствии суд признал, что при рассмотрении дела было допущено нарушение, в связи с чем постановление отменили, что производство по делу отменили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПЧ хочет отмены штрафов за нарушение самоизоляции в России.