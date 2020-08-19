В музее Суворова заработала выставка, посвященная Преображенскому полку

В среду, 19 августа, в музее Суворова на Бирочной улице открылась масштабная экспозиция, посвященная лейб-гвардии Преображенского полка.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отметим, что Преображенский полк был основан Петром Петром. Экспозиция, в свою очередь, является данью благодарности, памяти и уважения предкам, бесстрашно сражавшимся за родину, отмечают в Кремле. Власти также подчеркивают растущий интерес к отечественной истории, следствием которого стала организация этой выставки.

Именно Преображенский полк почти сто лет назад отдал территорию в центре города под создание музея Суворова. В фондах насчитывает около 100 тысяч экспонатов, среди которых оружие и награды полководца, книги, мебель и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга открыл стим-панк музей в честь дедушки-ветерана.