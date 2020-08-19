Ученые выяснили, как коронавирус заражает клетки человека

Ученые выяснили, как коронавирус заражает клетки человека
Коронавирус SARS-CoV-2. Фото: Pixabay

Ученые из Германии открыли новые данные о строении коронавируса SARS-CoV-2 и раскрыли механизм заражения коронавирусом клеток в организме человека.

Как сообщает журнал Science, белок коронавируса SARS-CoV-2, который внешне напоминает шип, прикреплен к вирусной частице гибкой ножкой, а не жесткой, как это считалось ранее.

Эта особенность позволяет шипу, с помощью которого вирус прикрепляется к рецептору клетки и впоследствии заражает, быстрее находить клетку, которую можно заразить. Перемещение шипов коронавируса по поверхности вируса подобно «воздушному шару на веревке». Так они ищут рецепторы для слияния с клеткой-жертвой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли уязвимое место коронавируса и ищут лекарство. Они отмечают, что слабым место инфекции является главная протеаза Mpro.

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