В Минске вновь проходит многотысячная акция оппозиционеров

Участники митинга заняли не только центральную площадь, но и прилегающие к ней улицы.

Сегодня, 23 августа, в центре Минска вновь проходит многотысячная акция, в которой участвуют противники президента Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости. Люди заняли территорию площади Независимости, а также прилегающий к ней проспект Независимости. Движение автомобилей в связи с этим приостановлено, колонна движется до соседней станции метро «Октябрьская» и дворца Республики.

Напоминаем, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем стал Лукашенко, с чем не согласились многие граждане. Они требуют, чтобы глава государства был новым. Сам политик не намерен оставлять свой пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после выборов. Президент Белоруссии назвал коллегу своим другом и выразил ему благодарность.