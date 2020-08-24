Фанатам представили новых супергероев «Отряда самоубийц»

На мероприятии DC FanDome, посвященном DC Universe, киностудия Warner Bros. презентовала два новых промо-ролика «Отряда самоубийц», созданного Джеймсом Ганном.

Виртуальные посетители мероприятия первыми увидели тизер грядущего фильма, а также своего рода «фильм о фильме», в котором показаны рабочие моменты со съемочной площадки «Отряда самоубиц».

Продолжение фильма выйдет с подзаголовком «Миссия навылет». В сиквеле появятся уже знакомые зрителям герои киновселенной, а также несколько новичков, среди которых будет Король Акул. Ранее о его появлении в ленте ходили лишь слухи.

Сюжет фильма основан на команде самых опасных преступников, которые будут вынуждены объединиться для выполнения новой, еще более суицидальной миссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бен Аффлек перевоплотится в Бэтмена в сольном фильме о Флэше.