Петербуржец лишился 760 тысяч рублей, скачав игру на свой смартфон

Житель Северной столицы попытался вернуть потерянные деньги в игре «Великий султан» через суд, но получил отказ.

Геймер обратился в суд с иском к Mechanist Internet Technilogeis Co.Ltd, Google LLC и АО «Тинькофф Банк», чтобы защитить свои права потребителя.

Игру «Великий султан» мужчина установил на телефон 10 сентября 2018 года после ее приобретения в Google Play. Он отметил, что соглашаясь на условия, его не проинформировали, каким образом производится списание денежных средств в данном приложении. После установки он разрешил игре получить доступ к своим банковским картам, привязанным к плей-маркету. После этого в период с ноября по июль 2019 года со счета мужчины было списано 763550 рублей.

В суде истец заявил, что не соглашался ни на какие списания средств, а о их регулярном уменьшении на своем счете не знал, так как у него отсутствует информирование о списании по смс. В качестве компенсации мужчина потребовал 653958 рублей, 109 индийских рупий, 5 тысяч рублей за моральный ущерб и штраф в размере 50% за отсутствие добровольного выполнения требований потребителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Пушкинский районный суд в свою очередь отказал в удовлетворении иска. Все дело в том, что в приложении была представлена полная информация о возможных списаниях средств и платных услугах. Со всеми этими условиями любитель мобильных игр и согласился при установке.

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