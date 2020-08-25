Почти 5 млн из банкоматов. В суд направлено дело орггруппы похитителей

В Петербурге в суд направлено уголовное дело по факту хищения денег из терминалов банкоматов.

Как сообщила прокуратура города, в Курортном районе утверждено обвинительное заключение по делу троих петербуржцев. Они обвиняются в создании организованной группы и шести хищениях.

По данным следствия, с апреля по август прошлого года злоумышленники взломали входные двери в помещения и похитили банкоматы отделений банков АО «Акционерный Банк Россия», ПАО «Почта Банк», ПАО «Московский Кредитный Банк». Затем они вскрыли терминалы и забрали деньги. Ущерб составил более 4,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинение в краже средств с банковского счета по уголовному делу в отношении двух безработных.