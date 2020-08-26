Жительница Петербурга повторно села пьяной за руль — её оштрафовали на 200 тысяч рублей

Жительница Петербурга повторно села пьяной за руль &#8212; её оштрафовали на 200 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Жительница северной столицы оплатила уголовный штраф, который суд назначил ей за повторный случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Приставы Красногвардейского района должны были взыскать долг по штрафу с 49-летней петербурженки, которая, несмотря на отсутствие прав, села нетрезвой за руль автомобиля. Отметим, что водительские права у нее отобрали за аналогичный случай. Нарушительницу задержали полицейские и, хотя она отказалась проходить медицинское освидетельствование, вину полностью признала.

Было заведено уголовное дело, суд назначил женщине штраф 200 тысяч рублей и на полтора года запретил деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. Однако должница не спешила погасить штраф. В результате приставам пришлось ограничить её передвижения за пределы страны. Обеспокоенная нарушительница сразу погасила штраф в полной мере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злостному неплательщику алиментов помогла отдать 800 тысяч долга новая жена.

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