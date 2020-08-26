В Петербурге наркомана, убившего мать из-за паранойи, заключили под стражу

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу петербуржца, обвиняемого по статье об убийстве. Мужчина не спал неделю и употреблял наркотики, а после решил, что его мать хочет его убить.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, 17 августа обвиняемый выиграл 5000 рублей в онлайн-казино и потратил деньги на наркотик. Он употреблял ежедневно по несколько раз в день, внутривенно. Вся его неделя, с 17 по 24 августа, практически слилась в один день, поскольку он совсем не спал.

Его мать все это время была дома на больничном. Ближе к концу недели у мужчины появились мысли, что мать хочет его убить. Он начал так думать под действием наркотика, хотя никаких предпосылок к этому не было.

Уже 21 августа мужчина, все также думая, что мать хочет его убить, решил остановить ее. Он схватил табуретку и несколько раз ударил ее по голове. Однако его целью было не убить мать, а лишь остановить ее от «задуманного».

После того, как он понял, что мать все-таки умерла, он решил спрятать труп. С этой целью завернул мать в полиэтилен, пакеты и ткань, зафиксировал скотчем, завернул тело в ковер и вынес на балкон.

Под стражей он пробудет до 23 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли женщину, которая случайно убила 70-летнего пенсионера на Сизова.