ОМОН разогнал протестующих в Минске

Оппозиционеры собрались у Дома правительства. По официальным данным, участников было не так уж много.

В Минске у Дома правительства 26 августа состоялся митинг, в котором приняли участие оппозиционеры, несогласные с результатами президентских выборов. Об этом пишет РИА Новости. Несанкционированная акция сначала проходила на площади Независимости, но после прибытия ОМОН, люди разбежались. Часть из них отправились к Дому правительства, где их поджидали сотрудники правоохранительных органов. Оппозиционеров предупредили, что им грозит ответственность, так как они устраивают незаконные митинги.

В милиции отметили, что действительно задержали часть граждан, но их точное количество не называется. Напоминаем, что выбора в Белоруссии состоялись 9 августа, на них победил Лукашенко. Некоторые белорусы не согласны с такими результатами и требуют его отставки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко.