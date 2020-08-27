Улицы Петербурга избавят от ртутных светильников

Улицы Петербурга избавят от ртутных светильников
Переход на светодиодное освещение происходит постепенно. Фото: Pixabay

До конца этого года в Петербурге уберут все ртутные светильники с городских улиц, заявил вице-губернатор Максим Шаскольский.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора, в этом году из городского освещения полностью выведут все светильники с ртутными лампами и заменят их светодиодными. Это существенно снизит потребление и оплату электроэнергии.

В прошлом году в Северной столице на 315 адресах установили почти шесть тысяч светодиодных светильников. Замена ртутных светильников на светодиодные высвободила 1 МВт электроэнергии.

Таким образом экономия города составит 33 млн рублей в год. В 2020 году будут смонтированы еще почти 10,8 тысяч светодиодных светильников. К 2021 году Петербург сэкономит 58 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября.

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