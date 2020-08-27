На Есенина полыхала трехкомнатная квартира

Спасатели, прибывшие на место, довольно быстро справились с огнем.

На улице Есенина сегодня вечером, 27 августа, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели получили информацию об инциденте после семи вечера и незамедлительно выехали на место.12 пожарных на трех спецмашинах быстро справились со своей задачей, по предварительным данным, никто не успел пострадать. Уже в 19:43 пожар был ликвидирован.

Огонь успел поглотить комнату площадью 15 квадратных метров. Непонятно, что стало причиной происшествия. Это только предстоит выяснить.

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