Движение транспорта по Благодатной улице закроют на выходных

Движение транспорта по Благодатной улице закроют на выходных
Для пешеходов сделают безопасный проход. Фото: Baltphoto

Дорожные работы на Благодатной улице в Московском районе Северной столице ограничат движение транспорта в этом районе на сутки.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует жителей Петербурга пресс-служба Государственной администативно-технической инспекции (ГАТИ). Ремонтные работы на Благодатной улице связаны с прокладкой электрокабеля, ответственно за выполнение работ СПб ГУП «Горэлектротранс».

Движение транспорта на участке Благодатной улицы рядом с Московским проспектом будет ограничено в течение суток, с 29 по 30 августа. В ГАТИ отмечают, что производитель работ обеспечит безопасный проход для пешеходов на время ремонта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурге после длительного ремонта восстановлено автобусное движение.

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