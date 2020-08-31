В Кремле заверили, что Путин не звонил Трампу

Президент США рассказывал о пропущенной звонке от российского главы.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не звонил президенту США Дональду Трампу. Таким образом, никакого пропущенного вызова быть не может и новости об обратном – это какое-то недоразумение. Песков добавил, что обычно такие вещи обговариваются заранее, поэтому странно представить подобную ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Трамп якобы накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который пропустил звонок от Путина. Это произошло три года назад в ходе официальной встречи американских властей с делегацией Великобритании. Трамп расстроился из-за инцидента и потребовал связать его с российским политиком.

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