Беглов подписал план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей

Распоряжение, подписанное Бегловым, позволит повышать культуру обращения с информацией и информационным полем среди детей и подростков. Фото: gov.spb.ru

Распоряжение, подписанное Бегловым, позволит повышать культуру обращения с информацией и информационным полем среди детей и подростков. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал правительственное распоряжение, утверждающее план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в Северной столице на 2021-2027 годы.

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы» принято в рамках реализации федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Профилактические мероприятия по этой теме направлены на повышение уровня медиаграмотности среди детей и подростков, формирование чувства ответственности за действия в информационном пространстве и минимизацию рисков совершения противоправных действий на просторах сети. Кроме того, разговоры о безопасном использовании интернета могут защитить детей в информационном пространстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов объяснил новый порядок учебного процесса в школах.