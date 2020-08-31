Музей Эрарта откроет двери для посетителей 2 сентября

Музей Эрарта откроет двери для посетителей 2 сентября
Эрарта находится на 29-й линии Васильевского острова, 2. Фото: Google View

Крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта, располагающийся на Васильевском острове, распахнет свои двери для посетителей в среду, 2 сентября.

Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе музея. В Эрарте подчеркивают, что этот сентябрь — особенный для музея, поскольку учреждение празднует свое десятилетие. В этом году было запланировано множество масштабных проектов, которым, как и многим другим во всем мире, помешала пандемия коронавируса.

К счастью, после открытия посетителей Эрарты ждут сразу девять разных выставочных проектов: работы корейского художника Хона Сонёна «Отсюда и в вечность», трехмерные анимации шведского дизайнера Андреаса Ваннештедта, выставка фотографий легендарных показов Victoria’s Secret Fashion Show австралийского фотохудожника Рассела Джеймс, снимки бессмертного музыкального коллектива The Beatles работы шотландского фотографа Гарри Бенсона и многое другое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в музее Суворова открылась выставка, посвященная Преображенскому полку.

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