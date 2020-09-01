На организацию горячего питания для младшеклассников в Петербурге потратят более миллиарда рублей

Большая часть средств на обеспечение горячим питанием учащихся школ была выделена из городского бюджета.

В Северной столице учащиеся с 1 по 4 классы с начала нового учебного года начнут бесплатно питаться в школах. Таким образом будет выполнен указ президента России Владимира Путина.

На эти цели в 2020 году в городе на Неве выделен 1 миллиард 169 тысяч рублей. Федеральный бюджет покроет 432 тысячи рублей расходов, все остальные средства предусмотрены в городской казне. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Всего в Санкт-Петербурге работает 687 образовательных учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 сентября более 200 тысяч петербургских детей начнут получать бесплатное горячее питание. Сложностей с реализацией не возникнет — все контракты с поставщиками заключены.