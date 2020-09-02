Петербургский «кладмен» проведет восемь лет в колонии

Преступник проведет восемь лет в колонии. Фото: pixabay.com

Преступник проведет восемь лет в колонии. Фото: pixabay.com

Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотических средств и фальшивых купюр.

Как сообщает прокуратура Петербурга, приговор в отношении Виталия Гальчука вынес Василеостровский районный суд. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Установлено, что мужчина приобрел 3 грамма наркотического средства через «закладку», расфасовал его на семь свертков и также продал через «закладки» на территории Васильевского острова.

Также суд выяснил, что Гальчук купил в интернете пять купюр номиналом по 5 тыс. рублей каждая. Двумя купюрами он оплатил доставку еды, а второй расплатился в магазине. Остальные нашли у него дома.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наркомана, убившего мать из-за паранойи, заключили под стражу.