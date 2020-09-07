Отдых петербуржцев отодвинулся: Пулково задерживает три «теплых» рейса 

Отдых петербуржцев отодвинулся: Пулково задерживает три &#171;теплых&#187; рейса 
Стало известно о задержке рейсов в Пулково. Фото: Baltphoto

В понедельник, 7 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживают несколько утренних рейсов.

Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, самолет до Симферополя должен был покинуть аэропорт в 05:20, но вылетит на час позже.

Рейс по другому направлению, Сочи, задерживают почти на три часа.

Самолет до Антальи, по последним данным, также вылетит из Пулково на два часа и 35 минут позже, чем планировалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ночь на 6 сентября в Санкт-Петербург прилетел самолет из Киргизии. Из Оша вернулись жители Северной столицы и Ленинградской области. Известно, что его пассажиров отправили на двухнедельных карантин.

Отметим, что до 13 сентября Северная столица примет 13 специальных рейсов.

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