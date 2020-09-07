Насидевшиеся в изоляции петербуржцы захотели водить машины

В Петербурге вырос спрос на обучение вождению. По сравнению с апрелем популярность такой услуги выросла в 2,5 раза.

К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуг». С апреля спрос на обучение в автошколах вырос на 148%. В Петербурге средняя цена на занятие составляет около тысячи рублей.

При этом в России за год стоимость обучения упала на 16% и составляет 13 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец выставил на «Авито» пуанты Анастасии Волочковой. Пуанты оказались с историей — в 1996 году Волочкова подарила их Елизавете Николаевне, 90-летней поклоннице. Они подписаны. Выяснилось, что попал к горожанину подарок случайно. После того, как объявление появилось на «Авито», Волочкова попросила их вернуть и даже пыталась обменять их на другие, но договориться не получилось.