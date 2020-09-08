Петербург застрял в 6-балльных пробках

Петербург застрял в 6-балльных пробках
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс. Карты"

В Петербурге традиционно собираются утренние пробки. Заторы образовались на главных проспектах и шоссе.

К 08:30 вторника, 8 сентября, пробки в Петербурге составляют 6 баллов. Такую оценку заторам дает «Яндекс».

В пробках остановился центр города. Серьезный затор наблюдается на участке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Восстания, а также на самой площади и соседнем Суворовском проспекте. Стоят также набережные.

Большая пробка образовалась на Заневском проспекте в сторону центра города. Заторы наблюдаются на Витебском и Московском проспектах, набережной Обводного канала и других улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП. Выстрелы прогремели после ДТП на автодороге Волхов-Кириши, в 500 метрах от города Волхов. В результате было возбуждено уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заторы новости спб пробки ситуация на дороге яндекс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сегодня суд огласит приговор Ефремову
«Питерлэнд» доживает последний час»: анонимы угрожали взрывом и требовали миллион
В Петербурге задержали экскаваторщика, стрелявшего по мигрантам
Пес Цербер искал бомбу в «Охта Молле»
Директор Sunlight в Купчино через неделю обнаружила пропажу дорогой цепочки ...
Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более 1,2 ...
Сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник
Перекресток Ивановской и Седова ранним утром не поделили две легковушки