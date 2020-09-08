Петербург застрял в 6-балльных пробках

В Петербурге традиционно собираются утренние пробки. Заторы образовались на главных проспектах и шоссе.

К 08:30 вторника, 8 сентября, пробки в Петербурге составляют 6 баллов. Такую оценку заторам дает «Яндекс».

В пробках остановился центр города. Серьезный затор наблюдается на участке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Восстания, а также на самой площади и соседнем Суворовском проспекте. Стоят также набережные.

Большая пробка образовалась на Заневском проспекте в сторону центра города. Заторы наблюдаются на Витебском и Московском проспектах, набережной Обводного канала и других улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП. Выстрелы прогремели после ДТП на автодороге Волхов-Кириши, в 500 метрах от города Волхов. В результате было возбуждено уголовное дело.