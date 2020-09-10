Грузооборот петербургского Большого порта за время пандемии снизился лишь на 1%

Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на многие отрасли, в том числе и на морские грузоперевозки, однако Большой порт Северной столицы уверенно держится и не сдает позиции.

«Большой порт Санкт-Петербург» работает круглый год. За семь месяцев 2020 года через него было пройдено 34,5 млн тонн грузов. Самыми популярными грузами являются контейнеры. Однако нынешние условия и действующие ограничительные меры усложняют их перевозку, поэтому их объем немного уменьшается. Совсем иначе обстоят дела черными металлами и нефтью — их перевалка увеличивается, несмотря на кризисный период в экономике. Об этом сообщают «Ведомости».

В морских портах Балтики с грузооборот снизился до 144,8 млн тонн. Падение составило 4,3%. Если взглянуть на статистику за прошлый год, можно убедиться, что грузооборот портов Балтики упал на 2% (сравнение первого полугодия 2019 и 2020 годов). В 2020 удалось принять на обработку 127,9 миллионов тонн грузов. На ситуацию повлияло падение экспорта угля и наливных грузов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Морской порт» вдвое увеличил выплаты «за вредность».