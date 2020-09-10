Петербургский депутат призвал проверить рекламные вывески в центре города на эстетичность

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок намерен бороться с рекламами и вывесками, которые портят архитектурных облик исторического центра Северной столицы.

В понедельник, 7 сентября, состоялось торжественное открытие мемориальной доски ленинградским нотариусам, которые работали в годы Великой Отечественной войны. Однако непосредственная близость памятного объекта с вывеской столовой, рекламирующей котлеты, возмутила Четырбока. По мнению депутата, данная реклама нарушает установленные правительством правила о эстетичности, поскольку вывеска никак не гармонирует с внешним обликом здания и является через чур откровенно вызывающей. Об этом сообщает Telegram-канал «Четырграм».

Четырбок собрал факты нарушений вместе и сформировал депутатский запрос, который направил главе комитета по градостроительству и архитектуре. В своем обращении чиновник просит проверить на нарушения не только этот рекламный объект, но и другие, расположенные в центре города

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Четырбок предложил властям Петербурга на полгода установить мораторий на закрашивание граффити.