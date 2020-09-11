Грузовикам могут запретить ездить по Петербургу по ночам

Горожане не могут спокойно спать из-за шума, возникающего при проезде машин по искусственным неровностям на дорогах. Фото: unsplash

Горожане не могут спокойно спать из-за шума, возникающего при проезде машин по искусственным неровностям на дорогах. Фото: unsplash

В Петербурге предложили рассмотреть введение запрета на движение в черте города в ночное время тяжелых грузовиков, чтобы обеспечить тишину и покой горожан.

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с предложением рассмотреть возможность запрета на передвижение по городу с 22.00 до 8.00 грузовым автомобилям разрешенной массой свыше 8 тонн.

Депутат поделился, что ему периодически жалуются жители Петербурга на движение тяжеловесного транспорта по ночам. Горожане не могут спокойно спать из-за шума, возникающего при проезде машин по искусственным неровностям на дорогах.

Также есть пример, когда житель дома на улице Морской Пехоты сделал замечание водителю большегруза за нарушение ПДД — он проехал под запрещающий знак. Водитель грубо ответил и на предупреждение о вызове ГИБДД напал на петербуржца с кулаками. Тогда было открыто уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере КАД открывается движение после реконструкции.